Испания: как спасти еду от просрочки

Эксперты отмечают, что существует так называемый феномен заполненной витрины, который заключается в том, что покупатели обычно не хотят брать последний кусок.

Из-за этого многие заведения постоянно заполняют свои витрины, что приводит к ежедневному попаданию качественной еды в мусорные баки. Борьба с излишним количеством еды ведется в Европе в течение многих лет благодаря многочисленным движениям активистов. Европейский Союз намеревается сократить наполовину пищевые отходы к 2030 году. Испания в настоящее время является седьмой европейской страной, где выбрасывается около 8 миллионов тонн пригодной для употребления пищи каждый год.

В век современных технологий некоторые стартапы и мобильные приложения акцентируют внимание на «спасении» пищи. Многие быстро развиваются в Испании. Например, датское бесплатное приложение Too good To go с успехом функционирует в Мадриде, Барселоне, Бильбао и Саламанке. В сентябре 2018 года оно пришло и в Валенсию, объединив более 100 ресторанов и магазинов. 25 июня оно начинает свою работу в Аликанте. «Учреждения, которые участвуют в проекте, предлагают пакеты продуктов за 3-5 евро в конце дня, когда их обычная стоимость варьируется от 10 до 15 евро. Кроме того, они устанавливают время доступа, которое обычно приходится на конец дня, хотя есть исключения», – объясняет Ориоль Реулл, руководитель проекта Too Good To Go в Испании, который имеет более 11 миллионов пользователей по всему миру. Один из главных моментов, который должны знать пользователи, заключается в том, что состав пакета продуктов окажется для них сюрпризом, невозможно заранее узнать, что там будет. «Он будет состоять из тех продуктов, которые не были проданы в этот день и при другом раскладе были бы отправлены на помойку», – добавляет Реулл.

В Валенсии к проекту присоединяются также сети известных ресторанов и пекарен, для которых важна не столько денежная выгода, сколько его социальная значимость. Для магазинов эта система является очень удобной, потому что они свободны в выборе продуктов, включаемых в ежедневные пакеты. Так в свободной и выгодной для обеих сторон форме реализуются свежие продукты, которые через несколько дней могут потерять актуальность. «Выбрасывая продукты, мы выбрасывали деньги и порождали отходы, которые не способствуют здоровью планеты», – рассказывает Марсела Мерсинг, менеджер известного кондитерского бутика Dulce de Leche Boutique. Каждый вечер с 20:30 до 21:00 они выставляют на продажу через приложение Too Good To Go минимум два пакета в своих магазинах в Валенсии, Рузафе и Сан-Висенте, которые имеют фиксированную цену 3,99 евро. Если совершать покупки в течение дня, то содержимое пакета будет стоить от 12 до 14 евро, пишет espanarusa.com.

Что же можно найти в таком сладком пакете? «Содержимое зависит от ежедневных обстоятельств, но мы стараемся, чтобы получалось смешение сладкого и соленого. В один из дней это может быть клубничная тарталетка, булочка с начинкой и несколько небольших круассанов. В другие дни пакет может содержать кусочек пирога или киш. Но это всегда свежие продукты, приготовленные в этот же день. Но на следующий день они будут считаться несоответствующими стандартам качества», – объясняет Марсела Мерсинг. Обратная связь постоянных клиентов повышает рейтинг приложения и способствует быстрому увеличению количества пользователей. В Dulce de Leche Boutique делятся, что их ежедневные пакеты бронируются через приложение уже в начале дня, а в указанное вечернее время их счастливые обладатели забирают их.

Проект Too Good To Go находится в процессе просвещения потенциальных участников через интересные статьи и всевозможные акции. Развитие проекта поможет увеличить количество качественных, но скоропортящихся продуктов, реализуемых через приложение. Следует отметить, что интерес к проекту уже проявляют не только магазины и рестораны, но и сети отелей, которые формируют пакеты-сюрпризы из продуктов, которые не были использованы для приготовления завтраков. Менеджеры проекта взимают небольшую комиссию за каждый проданный пакет, однако их целью является не огромная коммерческая выгода, а изменение потребительской системы и снижение количества продуктовых отходов. «Ярким примером является флористика. Срезанный цветок – это продукт, который необходимо использовать в течение короткого периода времени, потому что очень скоро он может отправиться на мусорный бак», – говорит в заключении руководитель проекта в Испании Ориоль Реулл.