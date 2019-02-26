Испания: канатную дорогу в Мадриде закрыли на ремонт

Вторник, 26 Февраль 2019 Испания Испания

Испания: канатную дорогу в Мадриде закрыли на ремонт

Мадридскую канатную дорогу (Teleférico de Madrid) на месяц закрыли для посетителей, чтобы провести необходимые работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту.

Как сообщили в столичной мэрии, дорогу было решено закрыть в период наименьшего наплыва пассажиров, пишет noticia.ru.

К концу марта Муниципальная транспортная служба Мадрида (EMT) завершит плановые операции, в том числе те, что проводятся раз в десять лет. Затем будет проведена соответствующая проверка, после чего Teleférico de Madrid вновь будет принимать посетителей.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья