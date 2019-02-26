Испания: канатную дорогу в Мадриде закрыли на ремонт

Как сообщили в столичной мэрии, дорогу было решено закрыть в период наименьшего наплыва пассажиров, пишет noticia.ru.

К концу марта Муниципальная транспортная служба Мадрида (EMT) завершит плановые операции, в том числе те, что проводятся раз в десять лет. Затем будет проведена соответствующая проверка, после чего Teleférico de Madrid вновь будет принимать посетителей.