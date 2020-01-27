Испания: картофельные чипсы из Галисии покорили Южную Корею

Об этом рассказывали представители галисийской компании Bonilla a la Vista в 2016 году.

Как же сотни корейцев оказались в очереди, чтобы оценить картофельные чипсы? Что было ключом к успеху в то время? «Кампания, проведенная нашим корейским дистрибьютором в этой азиатской стране, сыграла важную роль в достижении этого успеха продаж. На это также повлияла наша оригинальная упаковка – 500-граммовая банка», - рассказывают в компании, основанной в 1932 году.

Сейчас специальная цена на этот продукт в Южной Корее составляет 27 000 вон (примерно 20,52 евро) за большую банку весом в 500 грамм. А это примерно в два раза больше, чем их стоимость в Галисии. Цена после окончания акции возрастет до 33 000 вон (примерно 25 евро). Несмотря на цену, корейцы продолжают скупать их в больших количествах. Но теперь причина такого скачка продаж совершенно иная. Магия киноиндустрии коснулась галисийской компании. Банка чипсов попала в недавно вышедший в прокат южнокорейский фильм «Паразиты», который многие киноэксперты называют обязательным к просмотру. Знаменитая банка появляется в кадре, когда герои выпивают, закусывая чипсами в гостиной того дома, который им не принадлежит. Это «случайное» появление вызвало невероятный ажиотаж на улицах страны, заставив многие заведения вешать табличку «Продано» на полках, где раньше был представлен товар, пишет espanarusa.com.

К слову, фильм «Паразиты» режиссера Пон Джун-хо представлен в шести номинациях на Оскар 2020 (Лучший фильм, Лучший режиссер, Лучший оригинальный сценарий, Лучший фильм на иностранном языке, Лучший монтаж и Лучшая работа художника-постановщика). Также он вошел в историю, став первым иностранным фильмом, получившим награду за лучший актерский состав года на американской премии Гильдии киноактеров SAG Awards.

Картофельные чипсы и хорошее кино – отличное сочетание на все времена. Теперь мы знаем, что существует множество вариаций этого дуэта.