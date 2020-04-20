Испания: Каталонские аптеки начали бесплатно раздавать маски

Понедельник, 20 Апрель 2020 Испания Испания

Испания: Каталонские аптеки начали бесплатно раздавать маски

Аптеки в Каталонии бесплатно раздадут полтора миллиона медицинских масок. Акция продлится с 20 по 27 апреля.

Задача — сделать так, чтобы у каждого каталонца была по крайней мере одна маска. Поэтому в правительстве региона просят в первую очередь обращаться за бесплатным масками тех, у кого сейчас их вообще нет. И брать по одной штуке.

Кроме того, с 28 апреля власти запустят другую акцию, в рамках которой можно будет купить маску за 0,76 евро.

При этом в правительстве Каталонии просят не выходить их дома людей, особенно уязвимых к коронавирусу (пенсионеров и больных), а отправить за маской кого-нибудь из родственников, пишет noticia.ru.

В четверг каталонские аптеки ждут поставки ещё двух миллионов масок.

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