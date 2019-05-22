Испания: каталонские политзаключенные стали депутатами

Еще один заключенный был доставлен в сенат - для получения мандата сенатора.

Они были избраны в парламент 28 апреля. Политики получали мандаты под надзором полиции. Скоро начнутся заседании парламента и заключенные смогут на них присутствовать - тоже в сопровождении полицейских. После заседаний их будут отвозить обратно в тюрьму, пишет noticia.ru.