Испания: каталонские политзаключенные стали депутатами

Среда, 22 Май 2019 Испания Испания

Испания: каталонские политзаключенные стали депутатами

Четыре каталонский политика, заключенные под стражу, были доставлены в конгресс депутатов для получения мандатов.

Еще один заключенный был доставлен в сенат - для получения мандата сенатора.

Они были избраны в парламент 28 апреля. Политики получали мандаты под надзором полиции. Скоро начнутся заседании парламента и заключенные смогут на них присутствовать - тоже в сопровождении полицейских. После заседаний их будут отвозить обратно в тюрьму, пишет noticia.ru.

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