Испания: Кавани может перейти в «Атлетико»

Об этом рассказала мама футболиста. Берта Гомес сообщила, что ее сын может оказаться в Мадриде, если президент клуба Энрике Сересо извинится, пишет yandex.ru.

«Это позор. Мы не понимаем, почему президент сказал такую чушь. Это было неуместно, и нам больно. Неправильно говорить, что Уолтер (брат и агент. — Sport24) попросил деньги за трансфер. Президент должен был сказать фанатам правду. Во-первых, «ПСЖ» не хотел, чтобы Кавани уходил, а во-вторых, клубы не договорились между собой.

Не исключено, что Эдинсон перейдет в «Атлетико» летом, но при условии, что президент извинится», — цитирует маму AS.

Контракт Эдинсона Кавани с «ПСЖ» действует до лета 2020 года. Ранее президент «Атлетико» заявил, что не хочет быть ограбленным.