Испания: китайцы создадут в Севилье службу беспилотных аэротакси

Как пишет Flightglobal, в рамках договора в городе будет создана инфраструктура для обслуживания, отправки и приема беспилотных летательных аппаратов.

Сегодня несколько компаний в мире занимаются разработкой различных пилотируемых и беспилотных аэротакси, а некоторые страны уже заключили с ними соглашения о развитии пассажирских и грузовых перевозок с помощью таких аппаратов. В частности, службы аэротакси должны появиться в Канаде и Новой Зеландии.

По условиям соглашения с правительством Севильи, EHang будет развивать службу аэротакси на базе беспилотных летательных аппаратов EHang 216. Дата запуска сервиса аэротакси пока не определена. Власти Севильи объявили, что с помощью новой службы рассчитывают уменьшить наземный трафик в старом городе и исторических районах.

Масса EHang 216 составляет 340 килограммов. Аппарат рассчитан на перевозку двух человек или грузов массой до 260 килограммов. Электрическое аэротакси способно развивать скорость до 150 километров в час, а дальность его полета составляет 70 километров, пишет nplus1.ru.

В конце февраля 2020 года власти китайского города Хэчжоу Гуанси-Чжуанского автономного района провели учение по борьбе с эпидемией коронавируса 2019-nCoV. В них, помимо прочего, было задействовано беспилотное аэротакси EHang 216. Во время учения компания отработала два демонстрационных сценария: по доставке лекарств в больницу и по транспортировке пациента.