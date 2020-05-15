Испания: книжные магазины можно посетить по предварительной записи

Пятница, 15 Май 2020 Испания Испания

Испания: книжные магазины можно посетить по предварительной записи

В Барселоне открывшиеся книжные магазины можно посетить по предварительной записи.

Заглянув в окна маленького, но очень популярного книжного магазина La Carbonera района Poble Sec Барселоны, можно увидеть продавца в маске и перчатках, розовый антибактериальный гель на прилавке и покупателей, приходящих за своими литературными заказами в назначенное время. Продавец рассказывает, что принимает очень много звонков, назначая время с разницей между клиентами в 15 минут. Кроме того, заявку и заказ можно оставить по электронной почте. В магазин поступает очень много заказов на детские книги, так как все библиотеки закрыты, а имеющиеся дома книги перечитаны родителями уже много раз, пишет espanarusa.com.

Обычно покупатели забирают уже готовые заказы, но если они захотят приобрести что-то дополнительно, продавцы готовы показать им и другие интересующие их экземпляры. Время между каждым клиентом рассчитано с целью предотвратить скопление людей в магазине. Главной проблемой в эти первые дни торговли является то, что не все заказанные экземпляры есть в наличии, поэтому основной поток клиентов ожидается в конце недели.

Большие магазины не торопятся открывать свои двери. Например, один из самых известных книжных магазинов La Central начнет принимать клиентов по предварительной записи только в понедельник, 11 мая. Небольшие магазины стремятся открыться как можно быстрее, потому что вынужденное закрытие оказало на них очень сильное влияние. Но в это сложное время они старались не терять контакта со своими постоянными покупателями, вдохновляя их через социальные сети, придумывая различные конкурсы и литературные викторины. Сейчас продавцы некоторых из них развозят заказы на велосипеде в разрешенное для выхода из дома время.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)