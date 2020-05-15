Испания: книжные магазины можно посетить по предварительной записи

Заглянув в окна маленького, но очень популярного книжного магазина La Carbonera района Poble Sec Барселоны, можно увидеть продавца в маске и перчатках, розовый антибактериальный гель на прилавке и покупателей, приходящих за своими литературными заказами в назначенное время. Продавец рассказывает, что принимает очень много звонков, назначая время с разницей между клиентами в 15 минут. Кроме того, заявку и заказ можно оставить по электронной почте. В магазин поступает очень много заказов на детские книги, так как все библиотеки закрыты, а имеющиеся дома книги перечитаны родителями уже много раз, пишет espanarusa.com.

Обычно покупатели забирают уже готовые заказы, но если они захотят приобрести что-то дополнительно, продавцы готовы показать им и другие интересующие их экземпляры. Время между каждым клиентом рассчитано с целью предотвратить скопление людей в магазине. Главной проблемой в эти первые дни торговли является то, что не все заказанные экземпляры есть в наличии, поэтому основной поток клиентов ожидается в конце недели.

Большие магазины не торопятся открывать свои двери. Например, один из самых известных книжных магазинов La Central начнет принимать клиентов по предварительной записи только в понедельник, 11 мая. Небольшие магазины стремятся открыться как можно быстрее, потому что вынужденное закрытие оказало на них очень сильное влияние. Но в это сложное время они старались не терять контакта со своими постоянными покупателями, вдохновляя их через социальные сети, придумывая различные конкурсы и литературные викторины. Сейчас продавцы некоторых из них развозят заказы на велосипеде в разрешенное для выхода из дома время.