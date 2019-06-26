Испания: комиссия по расследованию педофилии в церкви

Среда, 26 Июнь 2019 Испания Испания

Испания: комиссия по расследованию педофилии в церкви

В Испании хотят создать комиссию по расследованию педофилии в церкви.

Генеральная прокуратура Испании направила в министерство юстиции доклад с предложением сформировать специальную комиссию, которая занялась бы расследованием сексуальных преступлений в католической церкви.

Подобные комиссии уже успешно функционируют в Австралии и Нидерландах. Работающие в них специалисты тщательно рассматривают каждое дело и собирают всю необходимую доказательную базу, добиваясь компенсации для жертв насилия и наказания для педофилов, пишет noticia.ru.

По мнению генпрокуратуры, в Испании правительство и другие структуры не реагируют должным образом на случаи сексуального насилия в религиозных учреждениях страны. Пока же жертвам домогательств и их родственникам рекомендуют обращаться за помощью не в религиозные инстанции, а в светские. 

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