Испания: комиссия по расследованию педофилии в церкви

Генеральная прокуратура Испании направила в министерство юстиции доклад с предложением сформировать специальную комиссию, которая занялась бы расследованием сексуальных преступлений в католической церкви.

Подобные комиссии уже успешно функционируют в Австралии и Нидерландах. Работающие в них специалисты тщательно рассматривают каждое дело и собирают всю необходимую доказательную базу, добиваясь компенсации для жертв насилия и наказания для педофилов, пишет noticia.ru.

По мнению генпрокуратуры, в Испании правительство и другие структуры не реагируют должным образом на случаи сексуального насилия в религиозных учреждениях страны. Пока же жертвам домогательств и их родственникам рекомендуют обращаться за помощью не в религиозные инстанции, а в светские.