Испания: комиссия за обслуживание банковских счетов

Декрет, запрещающий банкам и другим кредитным учреждениям взимать комиссию выше 3 евро в месяц за обслуживание базового банковского счета, вступит в силу через 20 рабочих дней, согласно приказу, опубликованному в минувший вторник в Официальном бюллетене государства.

Королевский декрет-закон 19/2017 от 24 ноября был принят в соответствии с Директивой 2014/92/ЕС Европарламента и Совета от 23 июля 2014 года об улучшении сопоставимости комиссий за обслуживание базовых банковских счетов.

Таким образом, закон ограничивает суммой 3 евро в месяц максимальный размер комиссии, которую банки могут взимать с клиентов за открытие, обслуживание и закрытие банковского счета, внесение и снятие наличных средств в офисах и банкоматах, расположенных в Испании и других странах-членах ЕС, платежи банковской картой, а также реализацию максимум 120 платежей в год посредством банковских переводов или автоматического снятия со счета. Счет, позволяющий совершать перечисленные операции, считается базовым, пишет espanarusa.com.

При выходе за рамки базового списка операций комиссия не может превышать (в годовом пересчете) размер средних расходов на каждый тип операции. Эти комиссии и средние расходы будут публиковаться ежеквартально Банком Испании.

Размер комиссии, в настоящее время установленный на уровне 3 евро, может каждые два года обновляться в соответствии с эволюцией установленных критериев Банком Испании, который имеет право пересматривать стандарты учета с целью адаптировать их под консолидированную финансовую отчетность банковских учреждений.

Банки также будут обязаны бесплатно информировать клиентов, находящихся в уязвимом финансовом положении или не имеющих банковского счета о существовании так называемого базового счета, а также о наиболее выгодных условиях сотрудничества с банком. Кроме того, финансовые учреждения не смогут обязывать клиентов покупать какие-либо дополнительные услуги или банковские продукты для получения доступа к базовому счету.

Правительство планирует выпустить в виде декрета критерии для категории финансово уязвимых потребителей.

Как отмечается в тексте закона, в будущем возможно будет проводится анализ использования потребителями базовых счетов, и действие закона об ограниченной комиссии будет расширено.

В новой норме также приводится список правил и процедур, которым должны следовать учреждения, предоставляющие финансовые услуги, в процессе оказания услуги перевода счетов, которая является бесплатной.