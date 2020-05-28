Испания: компания Nissan закроет завод в испанской Барселоне
Руководство автомобильной компании Nissan Motor Co приняло решение закрыть свое предприятие в испанской Барселоне.
Об этом 28 мая сообщает Reuters.
По данным журналистов, данный шаг нанесет удар по экономике Испании, которая вступила в кризис, в том числе в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, пишет regnum.ru.
Закрытие завода приведет к потере работы порядка 3 тыс. человек. По данным профсоюзов, увольнение может также косвенно затронуть профессиональную деятельность еще 25 тыс. человек.