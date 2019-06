Испания: концерт Эда Ширана в Мадриде

Ночь началась с «Castle on the Hill», песни, которая всего за два года стала гимном для целого поколения. Несмотря на то, лирика песни достаточно проста, она прекрасно выполняет свою задачу: “зажечь” аудиторию из более чем 50 тысяч человек, которые, как говорят, ждали этого момента с тех пор, как он купили билеты четыре месяца назад. Исполнив со своими поклонниками последний припев, Ширан сказал по-испански «Спасибо, Мадрид», и продолжил выступление с более агрессивной композицией почти в стиле рэп.

Голос певца, который значительно окреп с тех пор, как он опубликовал свой первый альбом «+», представляет собой сочетание юным задорным подростком и твердостью состоявшегося артиста, который все больше времени проводит в дороге. В вокальном стиле Oasis он исполнил свой первый хит "The A Team", в котором уступил первенство пятидесяти тысячам зрителей, пишет espanarusa.com.

Больше всего впечатление произвела легкость, с которой он держал аудиторию весь концерт. Трудно уже просто оставаться на сцене в течение двух часов подряд, тем более, если в центре внимания только ты и твоя гитара, и ты должен создавать гармонию, ритм, контрасты … всю эту магию, пока поешь. Отдельное внимание нужно уделить игре Эда Ширана на гитаре, немного исполнителей могут так виртуозно обращаться с шестью струнами.

В окружении четырех гигантских экранов, которые позволили даже самым отдаленным зрителям увидеть своего кумира вблизи, Ширан продолжил концерт своим последним синглом «I Don't Care» (чья студийная версия записана вместе с Джастином Бибером).

Ближе к концу выступления, исполнив еще множество своих хитов и приведя публику в восторг, Ширан переоделся в футболку испанской футбольной сборной и исполнил в ней, возможно, свой главный хит “Shape of You”, сведя публику с ума.

Он закончил концерт песней «You Need me, I Don't need you», другой темой из «+», и оставалось только задаваться одним вопросом: не музыка ли дарит нам главное убежище, где люди заглушают свои печали и драмы? То короткое мгновение, когда мы полностью счастливы? И для этого совсем не обязательно садиться за написание песен, более чем достаточно просто облегчить душу ... пусть только на два часа.