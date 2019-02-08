Испания: концерт Мэрайи Кэри

Пятница, 08 Февраль 2019 Испания Испания Испания Досуг

Испания: концерт Мэрайи Кэри

Мэрайя Кэри даст единственный концерт в Барселоне.

В начале этой недели организаторы традиционного для Барселоны международного музыкального фестиваля, который ежегодно проходит в Садах Педральбес, заявили, что в рамках фестиваля в столице Каталонии выступит знаменитая американская певица Мэрайя Кэри. Концерт, который она даст в Барселоне, будет частью ее мирового гастрольного тура под названием Caution World Tour и станет единственным выступлением в Испании, пишет espanarusa.com.

Исполнительский талант и уникальные вокальные данные Мэрайи Кэри, диапазон которой охватывает пять октав, принесли ей всемирную известность, многочисленные награды, включая престижные Grammy и American Music Awards, и позволили продать более 200 миллионов копий альбомов певицы.

Помимо Барселоны, во время своего тура знаменитая певица выступит также в Лондоне, Париже, Гамбурге, Аальборге, Бурдеосе и Амстердаме. Концерт в Каталонии состоится 10 июня, продажа билетов начнется уже в пятницу.

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