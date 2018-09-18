Испания: конец привилегиям и льготам

Вторник, 18 Сентябрь 2018 Испания Испания

Испания: конец привилегиям и льготам

Премьер-министр Испании анонсировал проведение конституционной реформы.

Премьер-министр Испании Педро Санчес выступил с инициативой проведения конституционной реформы, которая положит конец привилегиям и особым льготам определенной категории испанских граждан, пишет газета ElPa í s .
Согласно предложению Санчеса, эта реформа должна вступить в силу уже в течение 60 дней. Она направлена на реализацию принципа равенства всех граждан перед законом.
«Задача состоит в том, чтобы граждане могли снова поверить в политику», - сказал Санчес, выступая перед конгрессом.
Системой привилегий в Испании пользуются около 250 тыс. человек - это полицейские, чиновники, судьи, прокуроры и другие служащие. В частности, они не могут быть судимы обычным судом.
Как отмечает издание El País, таким образом Испанская социалистическая рабочая партия, лидером которой является Санчес, пытается перехватить инициативу у оппозиции в свою самую трудную неделю за три месяца пребывания у власти.
В настоящее время премьер-министра обвиняют в использовании плагиата при защите докторской диссертации, в результате аналогичных обвинений 11 сентября ушла в отставку министр здравоохранения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: в 16 муниципалитетах может вспыхнуть пожар

      В этих регионах риск пожара максимальный, огонь может вспыхнуть в любую секунду.

      Подробнее

    • Португалия: когда дома престарелых - «угроза для здоровья»...

      В период с начала 2016-го по июль 2018 года Институт социального страхования (ISS) осуществил около 4 тысяч (3.878) рейдов по проверке соцучреждений.

      Подробнее

    • Испания: конец привилегиям и льготам

      Премьер-министр Испании анонсировал проведение конституционной реформы.

      Подробнее

    • ЕС поддержит Мадрид по статусу Гибралтара


      ЕС окажет «полную поддержку» Мадриду в переговорах с Лондоном по Гибралтару.

      Подробнее

    • Италия: школа без смартфонов

      В Италии появилась первая школа, «свободная от смартфонов».

      Подробнее

    • Итальянцы поддерживают деятельность правительства


      Деятельность правительства Италии положительно оценивают 62% граждан.

      Подробнее

    • WhatsApp стал самым популярным мессенджером

      Мессенджеры стали самой популярной функцией в смартфонах россиян.

      Подробнее

    • Первый в мире поезд на водородном топливе

      В Германии начал курсировать первый в мире поезд на водородном топливе.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья