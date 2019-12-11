Испания: конференция по климату COP25

На конференции по климату COP25, проходящей в Мадриде, 177 компаний из 36 стран мира объявили о намерении сократить выбросы, чтобы бороться с климатическими изменениями.

В этих компаниях, общая рыночная капитализация которых составляет 2,8 триллиона долларов, сегодня работают около шести миллионов человек, пишет rg.ru.

Компании обязались не допустить повышения температуры более, чем на 1,5 градуса к концу этого столетия по сравнению с доиндустриальной эпохой, а также достичь нулевых выбросов углекислого газа не позже 2050 года, сообщает РИА Новости. Пока же суммарные годовые выбросы CO2 этих предприятий эквивалентны годовым выбросам Франции.

К ним также присоединились еще 50 компаний из индустрии моды, а также группа инвесторов, управляющих активами на сумму около четырех триллионов долларов, которые обязались преобразовать свои инвестиционные портфели в компании с нулевыми выбросами к 2050 году.

Отметим, что конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата проходит в Мадриде со 2 по 13 декабря под председательством Чили. В ней принимают участие около 30 тысяч человек из 200 стран.