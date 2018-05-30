Испания: Конор МакГрегор купил в Марбелье виллу

Среда, 30 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Конор МакГрегор купил в Марбелье виллу

Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор МакГрегор приобрел виллу в комплексе The Heights, расположенном в Марбелье (Малага).

Престижный жилой комплекс находится рядом с гольф-клубом La Resina неподалеку от Эстепоны. Особняк обошелся ирландцу в 1,5 млн евро. Вилла оснащена по последнему слову техники. Внутри есть специально оборудованный спортзал, домашний спа-салон и винный погреб, а подъездная дорожка, ведущая к дому, освещена особой подсветкой, пишет noticia.ru.

29-летний боец в середине июня предстанет перед судом по обвинению в нападении, за которое ему грозит до 7 лет тюрьмы. МакГрегор был запечатлен на видео среди нападавших на автобус с бойцами UFC у Barclays Centre в Нью-Йорке.

Спортсмен запустил в автобус тележкой и другими предметами. В результате инцидента несколько бойцов получили ранения и 3 поединка были отменены.

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