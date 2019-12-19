Испания: Кордова возрождает образ аутентичного новогоднего патио

Четверг, 19 Декабрь 2019 Испания Испания

Испания: Кордова возрождает образ аутентичного новогоднего патио

Знаменитые патиос (внутренние дворики) Кордовы, утопающие в цветах весной, открылись и сейчас - на период новогодних и рождественских праздников.

В празднике La Fiesta de los Patios de Córdoba en Navidad 2019 принимают участие 45 двориков - 40 частных и 5 муниципальных. Они открылись в среду и будут принимать гостей до 4 января. Приходить можно в любое время с 18:00 до 22:00 (в субботу - с 10:00 до 19:00, в воскресенье - с 10:00 до 15:00), пишет noticia.ru.

Организаторы фиесты ставили перед собой цель «возродить новогодние патиос прошлого века, когда здесь собирались соседи и слышались звуки самбомбы (музыкальный инструмент - прим. Ред.)». «У гостей города и горожан появилась возможность побывать в таких двориках, украшенных особым образом к Новому году и приобщиться к традициям», - говорится на официальном туристическом сайте Кордовы.

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