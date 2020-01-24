Испания: королева Летиция надела платье за 70 долларов

Это доказала испанская королева Летиция, которая для публичного выхода выбрала платье за 70 долларов.

В Мадриде состоялось запланированное открытие Международной туристической ярмарки FITUR 2020. Мероприятие привлекло внимание журналистов LifeStyle 24, ведь среди приглашенных гостей была королева Испании, пишет 24tv.ua.

Согласно снимкам, которые уже попали в сеть, Летиция в который раз сумела стать звездой светского события. Помог ей в этом стильный и в то же время элегантный наряд. Ее Величество красовалась в черном шифоновом платье с разноцветным принтом. Одежду королева Летиция охотно дополнила терракотовыми туфлями на каблуках, которые добавили изысканности ее виду. Идеальная укладка волос, макияж и лаконичные украшения из королевской коллекции завершили look испанской модницы.

Известно, что платье Летиция выбрала из новой коллекции Massimo Dutti. По официальной информации, наряд стоит 70 долларов, что в гривневом эквиваленте составляет 1700. Поэтому королева Летиция вызвала восторг у испанцев, которые с легкостью могут повторить ее образ.