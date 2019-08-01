Испания: королева Летиция поразила нежным образом

Четверг, 01 Август 2019 Испания Испания

Испания: королева Летиция поразила нежным образом

Испанская королева умеет подчеркнуть свою женственность летним нарядом.

Это очаровательная Летиция в который раз продемонстрировала, посетив официальное мероприятие в Мадриде.

Известно, что 30 июля Ее Величество стала приглашенной гостьей на официальном мероприятии, организованном в Национальной библиотеке Мадрида. Туда королева пришла не в сопровождении своего мужа, а с министром культуры Жозе Гирао. Во время встречи представитель монархии пообщалась с политиками и приняла участие в традиционной фотосессии перед зданием, пишет 24tv.ua.

Но не только это привлекло немалое внимание испанских СМИ, но и нежный образ Летиции. Перед камерами 46-летняя королева появилась в любимой блузке белого цвета и юбке с деликатным цветочным принтом. Свой образ Ее Величество решила дополнить туфлями-лодочками от Steve Madden и аксессуарами бренда TOUS. Выглядела королева Летиция очень изысканно, что отметили ее поклонники в сети.

Это не первый раз испанская королева демонстрирует подобный летний образ. Летиция любит комбинировать белые блузки с юбками различного кроя. Так Ее Величеству удается всегда выглядеть по-другому, вызывая восторг у общественности. При этом королева часто покупает одежду в бюджетных магазинах.

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