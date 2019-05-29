Испания: Королева София стала послом

Королева София получила в Стокгольме, в ходе конгресса против болезни Альцгеймера, полномочия посла Международной ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера (ADI).

Донья София принимала участие в этом конгрессе, отмечаемом под названием «Форум о деменции X», вместе с королевой Сильвией, шведской принцессой Софией и японской принцессой Такамадо.

На конгрессе состоялась серия лекций и дискуссий о борьбе с болезнью Альцгеймера, и были представлены глобальные рекомендации Всемирной организации здравоохранения по деменции.

В перерыве между сессиями, как сообщает Королевский Дом, генеральный директор Международной Ассоциации Болезни Альцгеймера Паола Барбарино вручила королеве Софии документ о присвоении ей звания посла этой организации.

Решение о данном назначении было принято в прошлом году в знак признания личной приверженности королевы Софии исследованиям и лечению деменции во всем мире, пишет espanarusa.com.

Барбарино, как сообщили в ADI, поблагодарила королеву, которая приняла эту роль в качестве посла, и подчеркнула, что ее преданность делу имеет решающее значение для повышения осведомленности о психических заболеваниях.

ADI уверяет, что поддержка мировых послов важна для обеспечения совместных действий для достижения глобальных целей Всемирной организации здравоохранения по реагированию общественного здравоохранения на деменцию.

Донья София - исполнительный президент Фонда, который носит ее имя в Испании, и почетный президент Испанской конфедерации родственников пациентов с болезнью Альцгеймера.

Третий созыв «Форума о деменции X», прошедший в Стокгольме, был направлен на то, чтобы открыть путь для диалога на высоком уровне о том, как реагировать на демографические изменения, связанные с возрастом и деменцией.