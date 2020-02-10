Испания: коронавирус добрался до Майорки

Понедельник, 10 Февраль 2020 Испания Испания

Испания: коронавирус добрался до Майорки

В Испании подтверждён второй случай заражения коронавирусом. На этот раз диагноз поставлен пациенту на Майорке.

Семья из Великобритании поступила в госпиталь Сон-Эспасес в Пальме-де-Майорка в пятницу и была изолирована от других пациентов. Лабораторные исследования выявили коронавирус только у главы семейства. У его супруги и дочерей 10 и 7 лет тест оказался отрицательным. И симптомов болезни у них нет, пишет noticia.ru.

Ранее случай заражения коронавирусом был выявлен у туриста из Германии, прилетевшего на отдых на Канарские острова. Немец и четверо его соотечественников контактировали в Германии с человеком, у которого позже обнаружили коронавирус. Медики из Германии сообщили об этом своим испанским коллегам, после чего туристы были отправлены на карантин.

В пятницу стало известно, что авиакомпания Iberia не собирается возобновлять рейсы в Китай по крайней мере до мая. Пассажирам, уже купившим билеты на февраль, март и апрель, авиакомпания компенсирует затраты.

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