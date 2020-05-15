Испания: коронавирус в супермаркетах

Пятница, 15 Май 2020 Испания Испания

Испания: коронавирус в супермаркетах

Эксперты проверили, есть ли на продуктах в супермаркетах коронавирус.

Специалисты Общества защиты прав потребителей (OCU) в Испании организовали проверку в различных супермаркетах страны с целью выяснить, присутствуют ли на поверхностях продуктов частицы вируса.

Всего было проверено 66 наименований товаров, которые в последнее время особенно пользуются спросом. Среди них: мясо, рыба, йогурты, мука, пиво, шоколад, салаты и прочая готовая еда, а также туалетная бумага, пишет rg.ru.

Как пояснили в OCU, сотрудники независимой лаборатории работали по методу полимеразной цепной реакции (ПЦР). В результате специфичного для коронавируса генетического материала (РНК) на поверхности продуктов выявлено не было.

В OCU отметили, что выводы экспертов не означают, что вирус не может "закрепиться" на поверхности товаров, а потому следует не терять бдительность и по возможности мыть продукты (те же овощи и фрукты) перед тем, как поместить их в холодильник.

- Для максимальной защиты можно очистить стеклянные и пластиковые упаковки из супермаркета мыльной водой. Желательно не использовать дезинфицирующие средства для товаров с пористым покрытием, иначе есть риск навредить здоровью, - отметили специалисты.

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