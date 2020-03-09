Испания: коронавирус влияет на женщин меньше, чем на мужчин

После анализа медицинских карт 72 000 жителей страны, инфицированных Covid-19, Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний (CCDC) опубликовал некоторые из полученных данных.

По результатам исследований, мужчины составили 51% инфицированных, женщины – 49%. При этом 2,8% мужчин от общего числа больных не смогли перебороть заболевание. Женщин, умерших от вируса, было 1,7% от количества заболевших, пишет espanarusa.com.

После другого исследования, опубликованного научным медицинским журналом Lancet на основании анализа 99 зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом (67 мужчин и 32 женщины), делается вывод, что вероятность заражения и смерти увеличивается у мужчин старше 50 лет, если раньше они уже имели проблемы со здоровьем.

По мнению ученых, причиной такой разницы является женский гормон эстроген. Об этом сообщила Сабра Кляйн, сотрудник кафедры молекулярной микробиологии и иммунологии Школы общественного здравоохранения Университета Джонса Хопкинса (США).

Теория основана на исследованиях людей, заболевших распространённым вирусом гриппа. Для определения объема инфицированных клеток внутри носа мужчин и женщин были взяты образцы слизистого слоя. Было обнаружено, что эстрогены уменьшают их распространение. «Исследования мышей, инфицированных предыдущей вспышкой коронавируса SARS, показали, что благодаря эстрогену, самки мышей преодолевали инфекцию легче, чем самцы. Этот гормон может стимулировать работу иммунной системы, которая важна для устранения вирусной инфекции и улучшения реакции организма на вакцины».