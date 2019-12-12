Испания: красное мясо и жирное молоко полезны для здоровья

По словам специалиста, жирные молочные продукты гораздо более насыщающие, чем обезжиренные. Молоко является важным источником белка и кальция, однако следует избегать сладких молочных десертов, предпочитая им натуральный йогурт.

Диетолог отметила, что нежирное красное мясо содержит белки, витамины и железо, которые легко усваиваются. Но следует различать стейки хорошего качества и различные обработанные гамбургеры, пишет news.ru.

Что касается вреда яиц, то испанский врач приписала происхождение этой теории временам борьбы с насыщенными жирами. Яйцо содержит около 80 калорий, поэтому его можно употреблять в пищу, и даже больше одного в день.