Испания: красное мясо и жирное молоко полезны для здоровья
Врач-диетолог Нурия Монфуледа из центра Loveyourself в Барселоне заявила, что некоторые продукты, которые принято считать нездоровыми, на самом деле необходимы для сбалансированной диеты.
По словам специалиста, жирные молочные продукты гораздо более насыщающие, чем обезжиренные. Молоко является важным источником белка и кальция, однако следует избегать сладких молочных десертов, предпочитая им натуральный йогурт.
Диетолог отметила, что нежирное красное мясо содержит белки, витамины и железо, которые легко усваиваются. Но следует различать стейки хорошего качества и различные обработанные гамбургеры, пишет news.ru.
Что касается вреда яиц, то испанский врач приписала происхождение этой теории временам борьбы с насыщенными жирами. Яйцо содержит около 80 калорий, поэтому его можно употреблять в пищу, и даже больше одного в день.