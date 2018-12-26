Испания: крепость Монжуик приглашает посетить тюремные камеры

Среда, 26 Декабрь 2018 Испания Испания Испания Досуг

Испания: крепость Монжуик приглашает посетить тюремные камеры

В Монжуикской крепости в Барселоне открыли новую инсталляцию под названием Impasse.

Сводчатые конструкции из метакрилата символизируют две камеры-«одиночки», по которым приглашают прогуляться посетителей.

Городские власти сообщили, что инсталляция – плод совместной работы с творческой мастерской La Escocesa. Посмотреть на камеры можно до 3 марта, пишет noticia.ru.

Автор работы Хулиа Кальво при создании конструкции основывалась на тюремных камерах XVIII века. Работа посвящена размышлениям о границах цензуры и запретах в эпоху прозрачности. Стены «камер» физически непреодолимы, хоть они и прозрачны, что символизирует необходимость в диалоге и интроспекции.

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