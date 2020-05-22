Испания: круизный лайнер оставлен на карантин в порту Барселоны

Пятница, 22 Май 2020 Испания Испания

Испания: круизный лайнер оставлен на карантин в порту Барселоны

Карантин введён на борту круизного лайнера, который стоит в порту Барселоны.

У одного из пассажиров диагностировали COVID-19. Всего на борту находятся 400 пассажиров из разных стран. Об этом сообщает в пятницу Министерство здравоохранения Испании, пишет noticia.ru.

Как передаёт информационное агентство EFE, речь идёт о судне Seven Seas Navigator — это лайнер категории «люкс», которым управляет компания Regent Seven Seas Cruises. Коронавирус обнаружили у пассажирки, которая в настоящее время изолирована, но по-прежнему находится на борту. Сообщается, что COVID-19 у неё пока протекает в лёгкой форме.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)