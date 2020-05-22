Испания: круизный лайнер оставлен на карантин в порту Барселоны

У одного из пассажиров диагностировали COVID-19. Всего на борту находятся 400 пассажиров из разных стран. Об этом сообщает в пятницу Министерство здравоохранения Испании, пишет noticia.ru.

Как передаёт информационное агентство EFE, речь идёт о судне Seven Seas Navigator — это лайнер категории «люкс», которым управляет компания Regent Seven Seas Cruises. Коронавирус обнаружили у пассажирки, которая в настоящее время изолирована, но по-прежнему находится на борту. Сообщается, что COVID-19 у неё пока протекает в лёгкой форме.