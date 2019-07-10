Испания: кулинарная мастерская в Севилье

Среда, 10 Июль 2019 Испания Испания

Испания: кулинарная мастерская в Севилье

Архитекторы разработали этот необычный проект, основываясь на так называемой «архитектуре внутри архитектуры».

Этот принцип всегда использует в своей работе португальский архитектор, лауреат Прицкеровской премии Эдуардо Соуто де Моура.

Основной принцип его работы заключается в спасении и восстановление зданий, что приводит к новой жизни в их стенах. Мастерская находится рядом со знаменитым рестораном ConTenedor в центральной части  Севильи за тонкой деревянной стеной. Несколько лет назад владельцы ресторана нуждались в кулинарной мастерской, где могли бы экспериментировать с рецептами, проводить курсы гастрономии и дегустации масла или вина. Так появилась идея создания уютного пространства, где ученики находятся в самой гуще гастрономических процессов, впитывая секреты мастерства. Поэтому это место носит название мастерская, пишет espanarusa.com.

Целью архитекторов и дизайнеров было приблизить учеников к преподавателю, объединяя их в этом полукруглом помещении. Светлое дерево, используемое в интерьере,  и приглушенный свет делает его еще более уютным. Это пространство имеет три основных особенности: во-первых, является архитектурным объектом внутри другого объекта; во-вторых, преобразует неиспользуемое здание в живое пространство; в-третьих, создает круг, соединяющий людей в прямом и переносном смысле. Круглый внутренний каркас из ясеня  отделяет гастрономическое пространство от вспомогательных помещений. Этот каркас образует необычный потолок, позволяющий дневному мягко проникать в комнату и обеспечивающий хорошую акустику для проведения занятий и мастер-классов. Полукруглый деревянный стол в середине комнаты является результатом работы талантливых столяров, которые использовали несколько видов деревьев, которые можно встретить в Севилье: апельсиновое дерево, кипарис, оливковое дерево, дерево ним.

Деревья были высушены и обработаны вручную местными краснодеревщиками.

Высоту стола можно менять при необходимости, чтобы приспособить его к различным кулинарным процессам. Создатели проекта заявляют о своем желании обратить внимание общественности на использование заброшенных зданий в качестве современных креативных пространств. В этой кулинарной мастерской архитектура и гастрономия идут рука об руку, напоминая о прошлом и развивая креативное будущее.

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