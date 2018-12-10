Испания: Ла-Риоха ввела обязательную стерилизацию домашних животных

Новая норма является народной инициативой в области законодательства (ILP), продвигаемой в парламентской сфере тремя оппозиционными партиями PSOE, Podemos и Ciudadanos. Закон предусматривает штраф в размере от 501 до 5000 евро владельцам домашних животных, которые впредь будут пренебрегать обязательством о стерилизации питомцев. При выявлении случаев жестокого обращения с животными или стерилизации без наблюдения у ветеринара штрафы будут достигать 100 000 евро.

Под действие закона попадают все домашние животные и питомцы, «содержащиеся в доме в качестве друзей человека», не предназначенные для животноводства и не использующиеся в коммерческих целях. Это определение подразумевает множество животных: от собак и кошек до кроликов и хорьков, пишет espanarusa.com.

В настоящее время в Ла-Риохе насчитывается около 57 000 собак, 3800 кошек и 750 хорьков, но новый закон не предполагает никакой финансовой помощи или компенсации владельцам животных, подлежащих стерилизации. Стоимость процедуры в среднем составляет от 120 до 250 евро в зависимости от вида животного, его размера и пола.