Испания: Ла-Риоха ввела обязательную стерилизацию домашних животных

Понедельник, 10 Декабрь 2018 Испания Испания

Испания: Ла-Риоха ввела обязательную стерилизацию домашних животных

Согласно новому Закону о защите животных, вступившему в силу в Ла-Риохе в прошлую пятницу, все домашние животные в регионе должны быть стерилизованы.

Новая норма является народной инициативой в области законодательства (ILP), продвигаемой в парламентской сфере тремя оппозиционными партиями PSOE, Podemos и Ciudadanos. Закон предусматривает штраф в размере от 501 до 5000 евро владельцам домашних животных, которые впредь будут пренебрегать обязательством о стерилизации питомцев. При выявлении случаев жестокого обращения с животными или стерилизации без наблюдения у ветеринара штрафы будут достигать 100 000 евро.

Под действие закона попадают все домашние животные и питомцы, «содержащиеся в доме в качестве друзей человека», не предназначенные для животноводства и не использующиеся в коммерческих целях. Это определение подразумевает множество животных: от собак и кошек до кроликов и хорьков, пишет espanarusa.com.

В настоящее время в Ла-Риохе насчитывается около 57 000 собак, 3800 кошек и 750 хорьков, но новый закон не предполагает никакой финансовой помощи или компенсации владельцам животных, подлежащих стерилизации. Стоимость процедуры в среднем составляет от 120 до 250 евро в зависимости от вида животного, его размера и пола.

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