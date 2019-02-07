Испания: лагерь для скотоводов

Будущие скотоводы, обучающиеся в сельскохозяйственной школе Escuela de Catalunya de Rialp (Pallars Sobirà), смогут попробовать свои силы на практике – в новой сети тренировочных лагерей в каталонской зоне Terra Alta и в Эстремадуре, созданной силами Grupo Operativo RETA. Здесь можно будет протестировать земледельческие и скотоводческие проекты и облегчить выпускникам адаптацию в сфере сельского хозяйства.

Этот пионерский проект особое внимание уделяет экстенсивному скотоводству и продвигает идею выпаса домашних животных в лесных зонах Gandesa, Prat de Comte и Pobla, который сделает чище заросли кустарника и уменьшит риск лесных пожаров.

Инициативу Grupo Operativo RETA поддерживают Министерство сельского хозяйства и Европейская ассоциация инноваций в сфере экологического сельского хозяйства (AEI-Agri), а финансирует ее FEADER. Также среди союзников проекта числятся правительственные органы Каталонии – муниципалитеты Барселоны, Льейды и Арройо-де-ла-Лус, а также Национальная ассоциация овцезаводчиков и французская сеть RENETA. Руководит проектом Неус Монльор, консультант по развитию сельского хозяйства и подготовке молодых специалистов.

Идея тестировать аграрные проекты пришла из Франции, где она уже доказал свою результативность: в условиях низкого экономического риска выпускникам гораздо легче осваивать на практике тонкости своей профессии. Конечно, помочь молодым специалистам в сфере овощеводства и садоводства проще: для этого достаточно всего двух гектаров земли и организованной системы полива. Скотоводческий проект требует больше времени и создания специальных условий, пишет espanarusa.com.

На данный момент в зоне Terra Alta проходит тестирование нового проекта, в котором принимают участие три скотовода, которые родились в городских семьях и незнакомы ни с практической стороной дела, ни с географией региона, но при этом они имеют возможность опробовать свои силы в выбранной профессии без риска экономических потерь.

Через два-три года планируется включить в проект еще одного человека, с которым уже опытные скотоводы смогут поделиться своими знаниями, а кроме того, расширится территория используемой для сельского хозяйства земли.

Обучение в Каталонской школе скотоводов длится всего полгода, и поэтому студентам необходим «второй тур», чтобы научиться правильному обращению с животными и проверить, правильно ли они выбрали себе специальность и не отпугнет ли их сложность работы. Те, кто решит остаться в профессии, смогут работать автономно, но для начала им нужно набраться опыта в тренировочном лагере.

К лету, когда будет проанализирована экономическая и техническая оправданность тренировочного лагеря, возникнет необходимость инвестировать деньги в содержание скота: необходимо обеспечить животных водой, крытыми помещениями, открытыми загонами и питанием на зимний период. На данный момент одобрена инвестиция в размере 50 000 евро.