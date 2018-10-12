Испания: лед вместо мяса

В последние дни цены на мясо осьминога начали снижаться, но тем не менее их уровень волнует жителей Галисии. В августе стоимость одного килограмма превысила 18 евро. Поэтому многие рестораны региона убрали из меню блюда, в состав которых входит этот деликатесный продукт, и ожидают снижения цен.

Помимо высоких цен, рестораторы страдают и от рук мошенников. Один из жителей города Нигран (Понтеведра), который владеет собственным кафе, заявил, что стал жертвой обмана. Он купил 115 кг замороженного осьминога у незнакомого продавца, и после разморозки обнаружил, что количество мяса составляло всего 15 кг, все остальное была вода. Кроме того, даже 15 кг были не мякотью осьминога, а необработанным продуктом, пишет espanarusa.com.

По словам пострадавшего, он купил «осьминога» на рынке у человека, который показал ему товар внутри своей машины. Покупатель заплатил 12 евро за килограмм, что в целом составило сумму в 1380 евро. При этом в Гражданскую гвардию не поступало заявления от пострадавшего.

Владелец кафе сообщил, что получил «кусок льда с четырьмя щупальцами сверху, и все». У него нет чека, подтверждающего покупку, но он надеется, что фотографии, сделанные камерами видеонаблюдения в его кафе, помогут опознать мошенника.