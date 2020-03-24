Испания: Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг

Вторник, 24 Март 2020 Испания Испания

Испания: Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг

Ледовый дворец в Мадриде будет выполнять функции морга. Сюда свезут тела людей, погибших от коронавируса.

Спортивный комплекс площадью почти 2 тыс. квадратных метров оснащён в достаточной степени, чтобы сохранить тела до того, как ими займутся ритуальные службы, сообщают испанские СМИ во вторник.

Источники в мэрии Мадрида рассказали агентству Europa Press, что это необходимая мера в условиях «прогрессирующего роста числа погибших и отсутствия у ритуальных служб возможности своевременно проводить погребение». Работники похоронных бюро не готовы к пандемии. У них нет специальных защитных костюмов, поэтому пока они продолжают работать в обычном режиме, занимаясь лишь телами тех, кто умер не от Covid-19, пишет noticia.ru.

Ранее павильоны выставочного комплекса IFEMA в Мадриде приспособили для размещения пациентов с коронавирусом, превратив его в крупнейший в Европе полевой госпиталь.

По последним данным, в Испании от коронавируса скончались почти 2200 человек, в основном пожилые люди.

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