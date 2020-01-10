Испания: легендарный отель Ritz в Мадриде откроется летом

Отель претерпел самые значительные изменения за всю свою 110-летнюю историю. Над реконструкцией трудились испанский архитектор Рафаэль де Ла-Ос и французские дизайнеры Gilles & Boissier.

Группа Mandarin Oriental приобрела отель в 2015 году. Через три года гостиница закрылась и началась масштабная реконструкция, которая обошлась в 99 млн евро, пишет noticia.ru.

Открытие было запланировано на 2019 год, но в сентябре 2018-го произошёл несчастный случай, который на некоторое время парализовал работы. Обрушились строительные леса. Погиб один рабочий и ещё 11 получили ранения.