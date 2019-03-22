Испания: лекарства по электронному рецепту

Жители Мадрида до этого уже могли купить лекарства в любой аптеке Испании, но при этом жители других регионов, находящихся в Мадриде, не имели доступ к этой услуге. Данная система, позволяющая врачам выписывать рецепты в цифровом виде, действует в Испании уже более десяти лет, но до 2015 года она давала возможность купить лекарства только в аптеках региона, где он был выписан пациенту по месту проживания. В этом году Министерство здравоохранения Испании приступила к осуществлению проекта, позволяющего покупать фармацевтические препараты в других регионах без предъявления бумажного рецепта, пишет espanarusa.com.

В общей системе персональной идентификации собраны данные всех медицинских карточек жителей Испании, и каждому жителю присвоен уникальный идентификационный код национальной системы здравоохранения. Этот код позволяет связать всю информацию о состоянии здоровья человека и выписанных ему медикаментах независимо от места жительства, даже несмотря на то, что в каждом регионе используется свой формат ведения медицинских карточек.

Кроме того, в регионе Мадрид лекарства, выписанные в больницах, могут быть без проблем приобретены в аптеках при наличии медицинской карты, без необходимости идти к участковым врачам за получением рецепта. Это возможно благодаря уникальной системе, запущенной в регионе в сентябре прошлого года, позволяющей фармацевту просмотреть историю рецептов и предписаний в электронном виде. В нее включены все центры первичной медико-санитарной помощи, больницы, специализированные центры медико-санитарной службы Мадрида, в том числе отделения неотложной помощи.

Министерство здравоохранения предупреждает о том, что это не мгновенный процесс, аптеки в регионе будут включаться в систему постепенно. Помимо постепенного формирования базы данных электронных рецептов, ожидается полная синхронизация историй болезней пациентов на всей территории Испании. Таким образом, каждый регион готовится не только к предоставлению своих данных, но и к бесперебойному получению данных из других регионов. Когда электронная система заработает без перебоев, можно будет говорить о завершении процесса формирования единой постоянно обновляемой базы данных, который длился более 15 лет. После передачи полномочий в области здравоохранения автономным сообществам в 2002 году произошел процесс становления собственных систем ведения медицинского учета в каждом регионе. Современные условия требуют соединения всех систем в единую базу данных, благодаря которой все жители Испании смогут приобрести лекарства в любой части страны.

По данным Министерства здравоохранения, на данный момент аптеки Кастилья-ла-Манча, Арагона и Каталонии имеют некоторые проблемы с подключением. «Это нормально, что в момент, когда автономные сообщества присоединяется к системе, они терпят неудачу в случае 10-20% совершаемых операций», – заявляют официальные источники, которые обещают, что ошибки будут исправлены в ближайшее время.