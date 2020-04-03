Испания: личный самолет Месси совершил экстренную посадку

Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, личный самолет футболиста направлялся в испанский Тенерифе, однако вернулся в столицу Бельгии из-за технических неполадок. Неизвестно, находился ли Месси на борту.

30 марта аргентинец сообщил, что футболисты «Барселоны» отказались от большей части зарплаты, чтобы помочь клубу справиться с финансовыми трудностями, вызванными распространением коронавируса и последующим приостановлением всех футбольных турниров. Игроки первой команды согласились на 70-процентное понижение оклада.