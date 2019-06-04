Испания лидирует в Европе количеству выданных в 2018 году «золотых виз»

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По мере приближения к середине 2019 года, страны у которых работают программы проживания за инвестиции («золотая виза») представляют отчеты по заявкам и количеству принятых инвесторов за прошлый год. Investment Migration Insider собрал данные за 2018 год и опубликовал топ-10 стран мира, куда вошли 4 европейских страны. Количество одобренных «золотых виз» в Испании за год удвоилось, что вывело страну на первое место в Европе и на второе в мире, пишет espanarusa.com.

Испания – №1 в Европе (№2 в мире после США)

The Spain Golden Visa Program.

Количество выданных виз 2306.

Рост количества по сравнению с 2017 годом 111%.

Гражданство основных заявителей Китай.

Португалия – №2 в Европе (№4 в мире)

The Portugal Golden Visa Program.

Количество выданных виз 1409.

Рост количества по сравнению с 2017 годом 4%.

Гражданство основных заявителей Китай.

Греция №3 – в Европе (№5 в мире)

The Greece Golden Visa Program.

Количество выданных виз 1399.

Рост количества по сравнению с 2017 годом 46%.

Гражданство основных заявителей Китай.

Великобритания – №4 в Европе №9 в мире

The UK Tier 1 Investor Visa.

Количество выданных виз 376.

Рост количества по сравнению с 2017 годом 6%.

Гражданство основных заявителей Китай.

Также, среди стран Европы значительное количество таких виз были выданы Латвией и Мальтой, которые заняли соответственно пятое и шестое место в Европе.

Среди национальностей во всех странах подавляющее большинство инвесторов составили граждане Китая. Латвия, занявшая 12 место в рейтинге – страна, в которой жители Поднебесной уступили пальму первенства россиянам, которые более других национальных групп учувствовали в программе «Золотая виза в Латвию».