Испания лидирует в Европе количеству выданных в 2018 году «золотых виз»

Вторник, 04 Июнь 2019 Испания Испания

Испания лидирует в Европе количеству выданных в 2018 году «золотых виз»

Investment Migration Insider – ведущий портал в мире, собирающий статистику о получении разрешений на проживание и гражданстве на основании инвестиций в экономику.

Информация, полученная из официальных источников, представляет самые актуальные и точные данные о тенденциях на рынке инвестиционной миграции.

По мере приближения к середине 2019 года, страны у которых работают программы проживания за инвестиции («золотая виза») представляют отчеты по заявкам и количеству принятых инвесторов за прошлый год. Investment Migration Insider собрал данные за 2018 год и опубликовал топ-10 стран мира, куда вошли 4 европейских страны. Количество одобренных «золотых виз» в Испании за год удвоилось, что вывело страну на первое место в Европе и на второе в мире, пишет espanarusa.com.

Испания – №1 в Европе (№2 в мире после США)

  • The Spain Golden Visa Program.
  • Количество выданных виз 2306.
  • Рост количества по сравнению с 2017 годом 111%.
  • Гражданство основных заявителей Китай.

Португалия – №2 в Европе (№4 в мире)

  • The Portugal Golden Visa Program.
  • Количество выданных виз 1409.
  • Рост количества по сравнению с 2017 годом 4%.
  • Гражданство основных заявителей Китай.

Греция №3 – в Европе (№5 в мире)

  • The Greece Golden Visa Program.
  • Количество выданных виз 1399.
  • Рост количества по сравнению с 2017 годом 46%.
  • Гражданство основных заявителей Китай.

Великобритания – №4 в Европе №9 в мире

  • The UK Tier 1 Investor Visa.
  • Количество выданных виз 376.
  • Рост количества по сравнению с 2017 годом 6%.
  • Гражданство основных заявителей Китай.

Также, среди стран Европы значительное количество таких виз были выданы Латвией и Мальтой, которые заняли соответственно пятое и шестое место в Европе.

Среди национальностей во всех странах подавляющее большинство инвесторов составили граждане Китая. Латвия, занявшая 12 место в рейтинге – страна, в которой жители Поднебесной уступили пальму первенства россиянам, которые более других национальных групп учувствовали в программе «Золотая виза в Латвию».

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