Испания лидирует в Европе количеству выданных в 2018 году «золотых виз»
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По мере приближения к середине 2019 года, страны у которых работают программы проживания за инвестиции («золотая виза») представляют отчеты по заявкам и количеству принятых инвесторов за прошлый год. Investment Migration Insider собрал данные за 2018 год и опубликовал топ-10 стран мира, куда вошли 4 европейских страны. Количество одобренных «золотых виз» в Испании за год удвоилось, что вывело страну на первое место в Европе и на второе в мире, пишет espanarusa.com.
Испания – №1 в Европе (№2 в мире после США)
- The Spain Golden Visa Program.
- Количество выданных виз 2306.
- Рост количества по сравнению с 2017 годом 111%.
- Гражданство основных заявителей Китай.
Португалия – №2 в Европе (№4 в мире)
- The Portugal Golden Visa Program.
- Количество выданных виз 1409.
- Рост количества по сравнению с 2017 годом 4%.
- Гражданство основных заявителей Китай.
Греция №3 – в Европе (№5 в мире)
- The Greece Golden Visa Program.
- Количество выданных виз 1399.
- Рост количества по сравнению с 2017 годом 46%.
- Гражданство основных заявителей Китай.
Великобритания – №4 в Европе №9 в мире
- The UK Tier 1 Investor Visa.
- Количество выданных виз 376.
- Рост количества по сравнению с 2017 годом 6%.
- Гражданство основных заявителей Китай.
Также, среди стран Европы значительное количество таких виз были выданы Латвией и Мальтой, которые заняли соответственно пятое и шестое место в Европе.
Среди национальностей во всех странах подавляющее большинство инвесторов составили граждане Китая. Латвия, занявшая 12 место в рейтинге – страна, в которой жители Поднебесной уступили пальму первенства россиянам, которые более других национальных групп учувствовали в программе «Золотая виза в Латвию».