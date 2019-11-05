Испания - лучшая европейская страна для безмятежной старости

Исследование проводила компания Blacktower Financial Management.

При составлении рейтинга учитывались цены на продукты питания и содержание жилья, уровень преступности, продолжительность жизни, доступность недвижимости, средний возраст местных жителей. По совокупности эти факторов Испания заняла первое место, пишет noticia.ru.

Составители рейтинга отмечают «красоту пейзажей, городов и деревушек» в Испании. И особенно выделяют число солнечных дней в году. Это делает страну идеальным местом, чтобы встретить старость, подчеркивают эксперты.

На втором месте - Финляндия. Италия - на третьем.