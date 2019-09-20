Испания – лучшее место для наблюдения за звездами

20 апреля 2007 года на острове Ла-Пальма несколько международных учреждений подписали Всемирную декларацию о защите ночного неба, которая, по общему признанию, носит название Декларация Ла-Пальма.

Канарский архипелаг благодаря географическому расположению и климатическим условиям, свободным от тропических штормов, является привилегированным местом для созерцания звездного неба в Европе.

Интерес к звездному небу и космической науке привел к появлению нового туристического направления – астротуризм или звездный туризм. Новое направление часто приводит путешественников на остров Ла-Пальма, так как его небосвод в течение лета характеризуется на 90% ясными ночами и минимальным световым загрязнением из-за отсутствия больших городов с яркой иллюминацией поблизости. Здесь, на высоте 2 426 метров над уровнем моря, возвышается самая важная астрофизическая обсерватория Северного полушария El Roque de los Muchachos. Это один из самых больших комплексов с телескопами, доступный астрономам и открытый для широкой публики в дни, когда погода позволяет увидеть звездное небо, пишет espanarusa.com.

Восхождение по дороге, ведущей к обсерватории, само по себе является интересным приключением. Сначала дорога ведет по высокогорью, окруженному сосновыми лесами, а потом их сменяет вулканический ландшафт, напоминающий другие планеты. Внезапно туман окутывает все вокруг и через некоторое время рассеивается, открывая великолепные виды на соседние острова: Тенерифе, Ла-Гомера и Эль-Йерро.

El Roque de los Muchachos был открыт в 1985 году, и управляется Институтом астрофизики Канарских островов (IAC). За день до посещения необходимо забронировать входной билет. В настоящее время в нем находятся телескопы, принадлежащие многим странам, в том числе и Канарский телескоп, считающийся самым большим в мире. У подножия обсерватории открывается вид на геологический памятник Caldera de Taburiente, представляющий собой скалистый амфитеатр, окруженный почти вертикальными горными стенами и каньонами, часто окутанными туманом.

Астротуризм считается еще недостаточно развитым, но очень перспективным туристическим направлением, как в мире в целом, так и в Испании в частности. В 2012 году эта зона Канарских островов стала первым районом в мире, который был объявлен заповедником Starlight. «Наш заповедник признан ЮНЕСКО достоянием будущих поколений и открывает для всех желающих доступ к свету звезд», – заявляет Антонио Гонсалес, руководитель Ассоциации Starlight и обсерватории Roque de Los Muchachos. Обсерваторию ежегодно посещают около 80 000 человек.

В связи с деятельностью этого крупнейшего астрофизического центра, в 1988 также был принят закон о регулирования использования искусственного освещения в этой зоне, с целью устранения светового загрязнения, которое может помешать ночным наблюдениям. Кроме самой обсерватории наблюдения и обучающие семинары проводятся в разных точках на открытом воздухе, таких как: Llanos del Jable, Muralla, Llano de la Venta и Montaña de las Toscas.

Кроме того, на острове Ла-Пальма путешественникам предлагается возможность остановиться в тематических загородных домах, где располагаются базовые инструменты для наблюдения за звездным небом. Аккредитованные эксперты проводят там разнообразные обучающие семинары, связанные с астрономией. Одним из популярных направлений являются занятия по ночной фотографии. Штатив, камера, теплая одежда и термос с горячим напитком – вот все, что нужно, чтобы провести уникальный вечер, объединив фотоискусство и чистое звездное небо. На сегодняшний день насчитывается 37 объектов, обладающих соответствующей сертификацией Starlight, которая поощряет звездный туризм, изучение небесного наследия и природных богатств острова Ла-Пальма.

Многие компании острова пользуются его особым «звездным» статусом, предлагая гостям смежные товары и услуги, так или иначе связанные с астрономией. Среди гастрономических предложений можно найти блюда, чья текстура и форма имитирует звездное небо и планеты. Меню многочисленных ресторанов острова Ла-Пальма пестрит звездными названиями. Большой популярностью пользуется местный сыр, который, по словам производителей, создается под лунным светом. Мастерские предлагают особые «космические» украшения и детали интерьера.