Испания - лучшее туристическое направление

Понедельник, 02 Декабрь 2019 Испания Испания

Испания - лучшее туристическое направление

Испанию признали лучшим туристическим направлением для семейного отдыха.

28 ноября на официальной церемонии подведения итогов National Geographic Traveler Awards 2019 Испания признана лучшим туристическим направлением года в номинации «Семейный отдых» по результатам онлайн-голосования, пишет noticia.ru.

Премию получил советник по туризму посольства Испании в Москве Антонио де ла Морена Бальестерос.

National Geographic Traveler Awards – ежегодное голосование за все лучшее в мире туризма: от целых стран и регионов до отелей, авиакомпаний и тревел-блогеров. В 2019 году онлайн-голосование проходило c 29 июня по 31 октября включительно в 24 основных номинациях.

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