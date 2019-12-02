Испания - лучшее туристическое направление

28 ноября на официальной церемонии подведения итогов National Geographic Traveler Awards 2019 Испания признана лучшим туристическим направлением года в номинации «Семейный отдых» по результатам онлайн-голосования, пишет noticia.ru.

Премию получил советник по туризму посольства Испании в Москве Антонио де ла Морена Бальестерос.

National Geographic Traveler Awards – ежегодное голосование за все лучшее в мире туризма: от целых стран и регионов до отелей, авиакомпаний и тревел-блогеров. В 2019 году онлайн-голосование проходило c 29 июня по 31 октября включительно в 24 основных номинациях.