Испания: лучшие кондитерские Барселоны

1. La Pastisseria Barcelona

Это одно из обязательных мест к посещению. Здесь вы можете попробовать самый лучший мусс и круассаны во всем городе! Особенно посетители выделяют круассаны с шоколадной начинкой. Помимо круассанов местные жители и туристы также советуют обратить внимание на маленькие пирожные – они просто потрясающие! Очень индивидуальный и изысканный подход. Безумно вкусно и необычно.

2. Pasteleria Jansana Gluten Free

Замечательное заведение, в котором предоставляется огромный выбор сладостей. Есть выпечка без глютена и клейковины, поэтому если у вас аллергия, то отказывать себе ни в чем не придется. При этом стоит отметить, что отсутствие глютена ни в коем образе не отражается на вкусе выпечки. Помимо всего прочего, здесь большой выбор как сладкой, так и соленой выпечки, батонов и багетов. Круассаны, несмотря на свой небольшой размер, буквально тают во рту. Обязательно попробуйте!

3. Granja M. Viader

Это классическая кондитерская, которая уже более 100 лет радует посетителей отличной выпечкой и горячим шоколадом. Простое оформление кафе очень располагает посетителей. Это лучшее место для завтрака – сюда приходят как местные жители, так и туристы, чтобы насладиться потрясающим чуррос и темным горячим шоколадом. Также хочется отметить бутерброды с сыром. Подаются они как обычные сэндвичи с сыром, но детям очень нравятся, пишет espanarusa.com.

4. Dolceria De La Colmena

Кондитерская расположена прямо у выхода из метро Jaume I. Здесь представлен богатый выбор французской выпечки на любой вкус. Хорошее решение для завтрака – отличный кофе и свежие хрустящие багеты. Пирожные и круассаны точно не оставят вас равнодушными. Кроме того, здесь отличный персонал, хотя никто и не говорит по-английски.

5. Escriba

Это лучшее место, чтобы отдохнуть и набраться сил после прогулок по проспекту Рамбла. Здесь вам предложат великолепную домашнюю выпечку: пироги, торты, чизкейки, пирожные и многое другое. Цены здесь довольно умеренные, а персонал очень дружелюбный.

6. Baluard Barceloneta

Вкусные рулетики и удивительная выпечка этого заведения просто завораживают. Большой выбор, очень уютная и расслабляющая атмосфера, приятные цены.

7. Baluard

Это место предлагает большой ассортимент качественных продуктов. Хлеб здесь очень мягкий внутри и хрустящий снаружи. Также здесь можно порадовать себя домашними круассанами, пирожными и сэндвичами высокого качества. Вся выпечка готовится прямо в пекарне, расположенной за магазином. Даже сидя в кафе, вы можете наблюдать, как работают пекари.

8. Pastisseria Hofmann

У этого заведения очень высокие рейтинги и хорошие отзывы. И это тот самый случай, когда ожидания действительно совпадают с реальностью. Место и в самом деле потрясающее. Все блюда просто отменные. Роскошные чизкейки и круассаны, всегда свежие и с необыкновенной начинкой. Отдельно хотелось бы отметить фантастическое мороженое. Вкус просто не передать словами.

9. Il Forno

Здесь можно позавтракать, заказав пиццу или домашнюю фокаччу – их здесь огромный выбор. Есть большой выбор сэндвичей и , конечно, десертов и пирожных. Более того, здесь можно заказать выпечку для различных мероприятий.

10. Chok - The Chocolate Kitchen

Заведение небольшое, но очень уютное. Запах здесь просто потрясающий! Прекрасный выбор тортов, печенья и другой выпечки. Заведение радует доступными ценами. Особо можно выделить печенье. Если окажетесь в этой кондитерской, не упустите шанс попробовать местное печенье. Вы точно не пожалеете!