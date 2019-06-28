Испания: лучший гамбургер в Мадриде

Такое решение приняло жюри премии за лучший гамбургер в регионе, которая была вручена на днях Карлосом Искьердо, региональным министром окружающей среды и территориального планирования.

Конкурс был организован производителями мясной продукции из Сьерра-де-Гуадаррама и шеф-поваром Роберто Капоне и проводился в трех категориях: «Лучший гамбургер», «Лучшая мясная лавка» и «Закуски». В первой категории победил Рафаэль Гарсия, опередив других известных шеф-поваров, таких как Хуан Мануэль Муньос и Франсиско Антонио Мартин, которые получили второй и третий приз.

В категории лучших мясных лавок автономного сообщества Мадрид победила «Хавьер Гранеро», опередив лавку «Рауль де Лема» и «Карнисерия Лазаро», которые оказались на втором и третьем месте.

В конкурсе также участвовала категория «Закуски», в которой победил Пабло Орозко, электрик, который посвящает свое свободное время гастрономии.

Целью мероприятия была популяризация качественных региональных продуктов столичного региона, таких как мясо Сьерра-де-Гуадаррама, пишет espanarusa.com.

«Мадрид всегда ассоциируется с городом и мегаполисом, однако в нашем регионе есть и сельские территории с уникальными продуктами, такими как мясо Сьерра-де-Гуадаррама», - сказал Искьердо после церемонии награждения.

Кроме того, Искьердо подчеркнул приверженность регионального правительства производству качественных продуктов питания, в частности, мяса Сьерра-де-Гуадаррама. Это мясо производится из животных в возрасте от 12 до 16 месяцев, пород negra iberica, limousin и charolais.

Это мясо является одним из семи продуктов наиболее высокого качества автономного сообщества Мадрид, которому было выделено в этом году почти 150000 евро, что на 120% больше, чем в 2018 году, как сообщается в пресс-релизе Правительства региона.