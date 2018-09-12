Испания: Лука Модрич передумал покидать «Реал»

Среда, 12 Сентябрь 2018 Испания Испания

Испания: Лука Модрич передумал покидать «Реал»

Лучший игрок чемпионата мира 2018 года Лука Модрич заявил, что он не собирается покидать мадридский «Реал».

«Интер» собирался купить 33-летнего полузащитника еще в августе. Затем сделка была отложена на январь. Сам футболист тоже изъявлял желание сменить клуб. Но неожиданно Лука заявил, что не собирается уходить из «Реала». Покинуть «Реал»? Я даже не думаю об этом. Это лучший клуб в мире. Зачем мне уходить? - цитирует Модрича «Спорт-Экспресс».
Лука Модрич пришел в «Реал» в 2012 году из лондонского «Тоттенхэма». В составе мадридского клуба хорват становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: программа профессиональной стажировки

      Португальская группа ISQ участвует в крупнейших аэрокосмических проектах в мире,и не только.

      Подробнее

    • Португалия: на сколько повысится минимальная зарплата

      Позицию одного из ведущих португальских профсоюзов - UGT - подтвердил Генеральный секретарь организации Карлуш Силва.

      Подробнее

    • Испания: Лука Модрич передумал покидать «Реал»

      Лучший игрок чемпионата мира 2018 года Лука Модрич заявил, что он не собирается покидать мадридский «Реал».

      Подробнее

    • «Реал» признан лучшим клубом Евро

      Мадридский «Реал» признан Ассоциацией европейских клубов лучшим футбольным клубом Европы в 2018 году.

      Подробнее

    • Италия: новый мост в Генуе построит Ренцо Пияно

      Известный итальянский архитектор Ренцо Пияно представил генуэзцам свой проект моста взамен обрушившегося.

      Подробнее

    • В Риме назвали антироссийские санкции бессмысленными

      Антироссийские санкции бессмысленны - как экономически, так и политически, заявил итальянский министр внутренних дел Маттео Сальвини в интервью Russia Today.

      Подробнее

    • В Анталье произошло землетрясение

      Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юге Турции.

      Подробнее

    • Мощнейший ураган угрожает Америке

      Миллионы американцев готовятся к удару самого мощного за 60 лет урагана.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья