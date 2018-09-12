Испания: Лука Модрич передумал покидать «Реал»

«Интер» собирался купить 33-летнего полузащитника еще в августе. Затем сделка была отложена на январь. Сам футболист тоже изъявлял желание сменить клуб. Но неожиданно Лука заявил, что не собирается уходить из «Реала». Покинуть «Реал»? Я даже не думаю об этом. Это лучший клуб в мире. Зачем мне уходить? - цитирует Модрича «Спорт-Экспресс».

Лука Модрич пришел в «Реал» в 2012 году из лондонского «Тоттенхэма». В составе мадридского клуба хорват становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.