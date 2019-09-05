Испания: Мадрид готовится к Международному конгрессу хамона

В нем примут участие 150 участников, которые обсудят последние новости в этой сфере и научные достижения, пишет noticia.ru.

В частности, профессионалы обсудят качество продукции, процессы производства, содержание животных, маркетинговые новшества, потребительские процессы, изменения в законодательстве и т.д.

Конгресс пройдет в выставочном центре Feria de Madrid - одном из самых больших в Европе.