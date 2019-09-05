Испания: Мадрид готовится к Международному конгрессу хамона

Четверг, 05 Сентябрь 2019 Испания Испания

Испания: Мадрид готовится к Международному конгрессу хамона

С 17 по 19 сентября в Мадриде пройдет X Международный конгресс хамона.

В нем примут участие 150 участников, которые обсудят последние новости в этой сфере и научные достижения, пишет noticia.ru.

В частности, профессионалы обсудят качество продукции, процессы производства, содержание животных, маркетинговые новшества, потребительские процессы, изменения в законодательстве и т.д.

Конгресс пройдет в выставочном центре Feria de Madrid - одном из самых больших в Европе.

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