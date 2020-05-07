Испания: Мадрид освободит часть улиц от машин

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда объявил в понедельник, что некоторые улицы города станут пешеходными, чтобы избежать скопления людей в часы, когда испанцам разрешено находиться на открытом воздухе.

Мэр добавил, что он надеется, что эти улицы будут определены мэрией к четвергу этой недели.

Несмотря на критику, мэр настаивает на том, чтобы парки оставались закрытыми в Мадриде, по крайней мере, до 9 мая, пишет euromag.ru.

Мэр призвал граждан действовать ответственно и помнить, что занятия спортом должны быть индивидуальными. В городе также были замечены «люди, одетые в спортивную одежду, но они не занимались спортом. Это не считается оправданием для выхода на улицу», - добавил он.

Прогулки и другие физические упражнения в настоящее время разрешены с 6 до 10 утра и с 8 до 11 вечера для тех, кто старше 14 лет.

Люди могут гулять в компании человека, с которым они живут, но не должны отходить дальше одного километра от места проживания. Это ограничение не распространяется на тех, кто занимается спортом, например, бегом или ездой на велосипеде. В этом случае люди должны заниматься в одиночку и оставаться в пределах своего муниципалитета.