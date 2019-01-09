Испания: Мадрид – регион, где мужчины не хотят стареть

В первой тройке лидеров этого сектора находятся Мадрид с 894 центрами, затем следует Андалусия, где расположены 825 центров, на третьем месте – Каталония с 416 центрами. Всего на территории Испании насчитывается 4040 косметологических клиник, сертифицированных Министерством здравоохранения.

Любопытным фактом является то, что количество клиентов-мужчин растет с каждым днем. По данным Ассоциации эстетической медицины Испании, их число достигает 30% от общего числа пользователей. Согласно исследованиям, это в основном мужчины старше 40 лет со средним доходом или доходом выше среднего, которые приходят в клинику, чтобы улучшить свой имидж и тем самым добиться бо́льших успехов в профессиональной сфере.

Исследование Ассоциации пластической, восстановительной и эстетической хирургии Испании показывает, что в течение трех лет на 19% увеличилось количество интернет-запросов о косметологии, которые были сделаны пользователями мужского пола. Специалисты объясняют это тем, что интерес мужчин к косметологии растет, однако не все готовы сразу обратиться в клинику, чтобы получить консультацию экспертов, пишет espanarusa.com.

В Мадриде антивозрастные процедуры занимают большую часть косметологической ниши, чем в остальных регионах Испании. Речь идет о процедурах, позволяющих сделать менее заметными морщины и другие признаки старения лица. Эксперты отмечают, что в Испании уделяют больше внимания лицу, чем телу. Однако в Мадриде косметологические процедуры для тела намного популярнее, чем в Андалусии и Каталонии.