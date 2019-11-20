Испания: Мадрид включит праздничное освещение 22 ноября

Это буйство иллюминации будет радовать жителей и гостей Мадрида до 6 января. В этом году акцент сделают на традиционные рождественские мотивы, поэтому главными героями станут светящиеся белены, представляющие в миниатюре сцены рождения Иисуса. В рождественский период в Испании можно увидеть белены как в торговых центрах и музеях, так и на улицах города. В этом году многие из них будут украшены яркими лампочками. Самые крупные из них можно будет увидеть около Puertas de Alcalá, Plaza Mayor, Viaducto de Segovia. Особую иллюминацию готовят для площадей Plaza de Canalejas, Plaza de Cibeles, Plaza de Neptuno и Glorieta de Cuatro Caminos, улиц Calle de Atocha, Calle Mayor, Calle de la Montera, Carrera de San Jerónimo.

Праздничные елки также будут радовать прохожих в разных уголках города. К местам размещения, ставшим уже культовыми, таким как Plaza Mayor, Calle Fuencarral, Plaza de San Juan de la Cruz, Plaza de Colón и Puerta del Sol, в этом году добавится территория около вокзала Atocha, Plaza de Castilla, Paseo del Prado, Plaza del Cardenal Cisneros, Plaza de Oriente, пишет espanarusa.com.

По данным Мэрии Мадрида, в этом году на праздничное освещение столицы будет затрачено на 27,7% больше бюджетных средств, чем в прошлом году. Общая сумма расходов превысит 3 миллиона евро (без НДС). В пресс-службе Мэрии сообщают, что такое увеличение расходов обусловлено тем, что площадок в этом году станет намного больше.

По воскресеньям, понедельникам, вторникам и средам праздничное освещение будет включено с 18:00 до 23:00. По четвергам, пятницам, субботам, а также 25 декабря, 1 и 6 января – до полуночи. 24 декабря и 5 января иллюминация включится в 18:00 и не погаснет до 03:00, а в канун Нового года будет радовать до 06:00.