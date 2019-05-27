Испания: Мадрид занял второе место в европейском рейтинге Lonely Planet

Мадрид занял второе место в европейском рейтинге.

Составители рейтинга отмечают в этом году испанская столица «преобразилась» и готова принять туристов с распростертыми объятиями. Авторы особенно выделяют «широчайшее гастрономическое предложение» и рекомендуют посетить улицу Понсано вечером или ночью как «одну из лучших на континенте для прогулок в темное время».

Lonely Planet также подчеркивает, что в последнее время в Мадриде сделано много для комфорта пешеходов и велосипедистов. Появилось много пешеходных зон, велодорожек и пунктов проката. И вообще испанская столица стала чище, подчеркивают авторы, пишет noticia.ru.

Кроме того, в этом году музей Прадо отмечает свое 200-летие, что тоже может стать поводом для посещения Мадрида.

На первом месте в 2019 году оказался регион Высокие Татры в Словакии.