Испания: Мадрид занял второе место в европейском рейтинге Lonely Planet

Понедельник, 27 Май 2019 Испания Испания

Испания: Мадрид занял второе место в европейском рейтинге Lonely Planet

Издательство Lonely Planet составило ежегодный рейтинг лучших туристических направлений.

Мадрид занял второе место в европейском рейтинге.

Составители рейтинга отмечают в этом году испанская столица «преобразилась» и готова принять туристов с распростертыми объятиями. Авторы особенно выделяют «широчайшее гастрономическое предложение» и рекомендуют посетить улицу Понсано вечером или ночью как «одну из лучших на континенте для прогулок в темное время».

Lonely Planet также подчеркивает, что в последнее время в Мадриде сделано много для комфорта пешеходов и велосипедистов. Появилось много пешеходных зон, велодорожек и пунктов проката. И вообще испанская столица стала чище, подчеркивают авторы, пишет noticia.ru.

Кроме того, в этом году музей Прадо отмечает свое 200-летие, что тоже может стать поводом для посещения Мадрида.

На первом месте в 2019 году оказался регион Высокие Татры в Словакии.

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