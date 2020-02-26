Испания: Мадрид запретил смартфоны в школах

Использовать смартфоны запретят как на уроках, так и на переменах. Исключением станут занятия, в которых задания предполагают использование мобильных устройств. Также в случае необходимости смартфоном смогут пользоваться дети с инвалидностью, пишет euromag.ru.

Главная цель запрета – обеспечить условия для развития детей и улучшить их успеваемость, особенно тех, у кого есть интернет-зависимость или кто страдает от кибербуллинга. Ученика, нарушившего правила, ждет реабилитация. Первое, что будут делать в таких случаях – проверять, нет ли у ребенка зависимости.

Жители других европейских стран тоже считают, что смартфоны в школе только вредят ученикам. Во Франции телефоны в школах запрещены с 2018 года. В Дании нет государственного запрета на смартфоны в школах, но согласно опросу общественного мнения, 80% датчан приветствовали бы такой запрет. В Италии тоже озабочены зависимостью жителей от смартфонов – особенно молодежи и подростков, но там пока ограничиваются просветительскими мерами.