Испания: Мадридские аптеки бесплатно раздадут 7 миллионов масок

Понедельник, 11 Май 2020 Испания Испания

Испания: Мадридские аптеки бесплатно раздадут 7 миллионов масок

Аптеки в Мадриде с понедельника начнут бесплатно раздавать гигиенические маски. За две недели планируется вручить жителям 7 млн масок.

«Каждый житель Мадрида получит свою маску», - пообещала глава столичной автономии Исабель Диас Аюсо. Чттобы получить маску, необходимо предъявить медицинскую карту или удостоверение личности (DNI), пишет noticia.ru.

«Это качественные маски, разработанные для медицинских работников», - отмечают в правительстве региона.

Мадрид находится на первом месте в Испании по числу заболевших и скончавшихся от COVID-19.

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