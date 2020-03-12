Испания: мадридский «Реал» закрыли на карантин

Четверг, 12 Март 2020 Испания Испания

Испания: мадридский «Реал» закрыли на карантин

Мадридский «Реал» закрыли на карантин в связи с обнаружением коронавируса у игрока баскетбольной команды.

Об этом в четверг, 12 марта, сообщает La Sexta.

Имя баскетболиста, у которого обнаружен вирус, не раскрывается. При этом издание отмечает, что меры коснутся всего спортивного клуба «Реал»: как его футбольного, так и баскетбольного подразделений. Это связано с тем, что все спортсмены занимаются в одном тренировочном центре.

Издание Cadena Ser пишет, что испанское футбольное руководство приняло решение о приостановке чемпионатов Примеры и Сегунды (двух первых по значимости турниров) на две недели. При этом на 17 марта у «Реала» запланирован матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Решение по дальнейшей судьбе турнира пока не принято.

Баскетбольный «Реал» участвует в Евролиге. Ранее 12 марта руководство турнира также объявило о приостановке соревнований на неопределенный срок.

По последним данным, в мире зафиксировано более 127 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. В первой восьмерке по числу заболевших находятся четыре европейских страны: Италия, Франция, Испания и Германия. В России известно о 28 случаях заражения коронавирусом.

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