Испания: Мадридский выставочный центр превратили полевой госпиталь

Вторник, 24 Март 2020 Испания Испания

Испания: Мадридский выставочный центр превратили полевой госпиталь

Павильоны выставочного комплекса IFEMA в Мадриде приспособили для размещения пациентов с коронавирусом.

В помещениях IFEMA обычно проходят самые масштабные мероприятия (например, туристическая выставка). Сейчас туда завезли 5500 медицинских кроватей.

Военнослужащие помогли переместить в выставочный комплекс 200 первых пациентов, чтобы разгрузить столичные госпитали. «Больных привозят партиями», - заявил газете El Mundo Антонио Сапатеро, возглавивший полевой госпиталь, пишет noticia.ru.

В комплексе, помимо обычных койко-мест, предусмотрено также отделение интенсивной терапии на 500 человек. Огромные площади выставочного центра позволяют выдерживать большую дистанцию между кроватями, что важно в условиях пандемии.

Как ранее сообщала noticia.ru, в больницы превращают и некоторые столичные отели.

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